Bordighera: cadono calcinacci da un balcone, interviene la Polizia Locale

Intervento della Polizia Locale in via Guglielmo Marconi a Bordighera in cui, poco fa, da un balcone posto tra ultimi piani si è staccata una una porzione di intonaco e calcinacci che sono precipitati sull'asfalto. Per fortuna nessun passante è rimasto ferito e la zona è stata prontamente messa in sicurezza e sarà ripulita sotto la supervisione degli agenti accorsi sul luogo.