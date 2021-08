Visite guidate alla scoperta di Taggia, Triora e Badalucco: che cosa cercano i partecipanti?

Le visite guidate alla scoperta di Taggia, Badalucco e Triora sono una delle esperienze più quotate questa estate ma chi sono e cosa cercano i partecipanti? L'abbiamo chiesto a Raffaella Asdente (QUI la sua pagina facebook), guida da oltre 25 anni, esperta del territorio, della sua storia e curatrice di questi appuntamenti.

"Partiamo con il dire chi è che prende parte a queste visite - scherza - In media sono almeno 15 persone ogni volta. Un numero gestibile anche per mantenere il rispetto delle misure anti Covid. Partecipano soprattutto i nostri turisti di Arma di Taggia anche chi viene da tempo a soggiornare ma a volte vengono anche persone dalla valle Argentina, residenti o turisti e di questi soprattutto tedeschi. Sono per lo più italiani ma quest'anno ci sono stati anche alcuni francesi".

L'itinerario preferito? "Diciamo che gioco forza, per numero di visite, Taggia è quella con più partecipanti. Ci sono spunti a ogni angolo del centro storico. Però ci sono due punti in particolare: la salita con ingresso al Castello, perchè c'è la 'promessa' del panorama così come l'arrivo ai Domenicani, perchè si ha l'equivalente di un museo che nella nostra zona non c'è. In molti si stupiscono anche nel percorrere il Ponte Antico. - analizza Raffaella Asdente - Di solito lo vedono, lo fotografano ma raramente ci camminano sopra. Poi la sorpresa perchè li porto a vedere i giardini di Villa Curlo e non si immaginano quanto siano affascinanti".

"Per le visite nell'entroterra. Triora guida sempre grazie al fascino della sua storia legata alle streghe che ne hanno fatto un borgo famoso in tutto il mondo. - aggiunge - Invece, su Badalucco possiamo dire esperimento riuscito. Questo era il primo anno e c'è stato un chiaro interesse da parte delle persone in vacanza. La realtà è che molti vengono da noi per il mare ma non sanno quali grandi tesori si celano a pochi chilometri di distanza".

Che cosa chiedono le persone alle visite? "Rimangono tutti molto affascinati da quanta storia, tradizione e mito ci sia in questi paesi. La richiesta principale nelle visite rimane quella dei prodotti tipici. L'olio soprattutto ma anche i canestrelli di Taggia o il pane di Triora".