Scomparsa di Salvatore Grenci, il ricordo e il cordoglio dei Coordinamenti Regionale Liguria e Provinciale di Imperia di USB

"Caro Salvatore, ci mancherai.

tra le tue passioni - l'impegno politico, la storia, la scrittura (ultimo il volumetto prezioso, con i ricordi e i bozzetti imperdibili del tuo amato Parasio), le tue battaglie politiche e culturali (tante, tante davvero!) e la tua lucida intelligenza, un pezzo non meno importante del tuo percorso di vita, e del tuo costante impegno a favore degli altri - l'hai condiviso con noi, nelle lotte sindacali prima in RdB e poi in USB.

E ti ricorderemo sempre così, sorridente e combattivo, fieri di averti conosciuto e amato, di aver condiviso discussioni e talvolta anche accesi confronti, ma certi che andavamo nella stessa direzione, sempre a fianco dei lavoratori e per la giustizia sociale. Siamo vicini a tua moglie Giovanna, che stringiamo in un forte abbraccio.

USB - PUBBLIGO IMPIEGO - Coordinamenti Regionale Liguria e Provinciale di Imperia".