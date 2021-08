Cervo: 'un altro' weekend senza acqua al condominio Capo Mimosa, la denuncia di un lettore

Ancora un weekend di disagi per l'assenza d'acqua al condominio Capo Mimosa di Cervo. Un nostro lettore Pietro R. è intervenuto per segnalare il protrarsi di questa problematica che si verifica già da diverse volte e sempre nel fine settimana.



"La protezione civile ha messo a disposizione dei cittadini una cisterna con acqua non potabile, ma i miei genitori ultra ottantenni non hanno la possibilità di rifornirsi con i secchi. Ho inviato una mail al comune di Cervo per chiarimenti, quello che mi non è chiaro è il motivo per cui i rubinetti si chiudono nei weekend : la scorsa settimana il problema è rientrato martedì 17 agosto, ieri, venerdì 20 agosto si sono chiusi di nuovo i rubinetti".