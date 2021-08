Tennis: alle battute finali il torneo Open 'Città di Sanremo' sui campi in terra rossa del circolo 'Tennis Sanremo'

Si avvicina alle battute finali il torneo Open 'Città di Sanremo' che si svolge sui campi in terra rossa del circolo 'Tennis Sanremo' alla Foce e che ha portato a Sanremo oltre 150 tenniste e tennisti da ogni parte d’Italia.

Entrano in campo oggi le prime due teste di serie: Alessandro Demichelis del circolo Nuova Casale e Alberto Brizzi del circolo TC Treviglio nel tabellone maschile e Manuela De Stefano del Circolo Tennis Cantù e Alessandra Teodosescu del Circolo Tennis Bordighera nel tabellone femminile.

Del numeroso gruppo di tennisti del circolo ospitante resta in gara solo Matteo Civarolo, direttore della neonata accademia 'Sanremo Tennis Team' che ha in Gianluca Mager la punta di diamante e che incontrerà in serata il tennista di Torino Gianluca Bellezza.