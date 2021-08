Sanremo: la nuova cooperativa di 'Casa Serena' vuole tagliare il personale, Tomatis (Cgil) "Noi non ci stiamo"

Si svolgerà martedì prossimo un nuovo incontro tra i sindacati di categoria e la ‘My Home’, la società che si è aggiudicata ‘Casa Serena’, la casa di riposo di frazione Poggio a Sanremo, che molte discussioni ha creato in particolare per la gestione del personale.

L’appuntamento per martedì è stato dato dalla ‘Euroassistance’, la cooperativa che si occuperà del personale. La situazione non è certo facile da affrontare per dipendenti e sindacati, soprattutto per i 7 ex dipendenti comunali, con diverse cooperative che gestiscono il lavoro all’interno della Rsa e che ora dovranno passare in quella nuova, secondo il contratto.

Nell’ultimo incontro la cooperativa ha espresso la volontà di lasciare a casa qualcuno dei dipendenti. Una decisione alla quale si sono ovviamente opposti i sindacati, che hanno fatto presente gli strumenti governativi che, in caso di criticità aziendali, si possono utilizzare: “Come ad esempio il Fis (Fondo Salariale Integrativo dell’Inps – ha detto Tiziano Tomatis della Fp Cgil – per garantire i posti di lavoro, fino a quando non torneranno i normali standard di presenze all’interno”.

“Siamo rimasti in stand-by – ha terminato Tomatis – anche se la trattativa non sarà certo serena, visto che secondo la cooperativa sembra che il personale sia eccessiva. Ma c’è anche il problema del Comune che ora si palesa chiaramente: sette dipendenti che avevano un contratto pubblico, ora lasciati in mano a una cooperativa che paventa una riduzione del personale. Una situazione che, quindi, si aggrava ulteriormente. Ora vedremo cosa ci diranno martedì”.