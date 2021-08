Taggia: domani sera torna 'Turista Protagonista', spettacolo condotto dallo showman Gianni Rossi

Talenti tocca a voi! Domani torna Turista Protagonista a Taggia in piazza Eroi Taggesi, lo spettacolo che darà la possibilità di esibirsi per turisti e residenti dal canto al ballo alle barzellette, cabaret, musicisti e tutto ciò è spettacolo. Il sipario si alzerà alle ore 21.30. A fine serata si scoprirà a chi andrà il titolo di Turista Protagonista di Taggia, al più talentuoso e, perché no, al più divertente.

Per iscriversi ricordiamo gratuitamente tel. al numero 338.9252782 - Facebook o Istagram: modalità Gianni Rossi



(in basso l'intera locandina)