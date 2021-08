Domenica prossima 'Metti in moto il dono': da Ceva a

Quando la passione per le due ruote e l’impegno nel donare si incontrano, nasce “Metti in moto il dono”, un calendario estivo di eventi promossi da FIDAS, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, con l’obiettivo di promuovere il dono nel periodo estivo. Un tema importante per la Regione Liguria che, secondo gli ultimi dati presentati dal Centro Nazionale Sangue, organo del Ministero della Salute, ha registrato:

• un calo nella raccolta di globuli rossi, indispensabili per pazienti affetti da anemie, da malattie croniche del sangue, in casi di emorragie, per gli interventi chirurgici e per i trapianti: a giugno 2021 la Liguria ha registrato un -1,1% rispetto a quanto raccolto a giugno 2020, chiudendo il bilancio a -64 unità di globuli rossi;

• un calo del plasma conferito alle aziende per la produzione di medicinali plasmaderivati i quali costituiscono dei veri e propri salva-vita per molte patologie croniche e rare (13.444 i kg conferiti complessivamente dalla Regione Liguria alle aziende nei primi sette mesi del 2021 mentre erano stati 13.807 i kg conferiti dalla Regione nei primi sette mesi del 2020, con un calo di 363 kg di plasma).

Questi cali sono ancor più preoccupanti se si tiene conto che in occasione di carenze di sangue gli interventi chirurgici programmati slittano in favore delle emergenze. Tanti pazienti, negli ultimi mesi, hanno già visto una riprogrammazione degli interventi che dovevano affrontare a causa del COVID-19. Ora che si registrano meno casi di contagi, anche grazie ai vaccini, è dunque importante assicurare le scorte di sangue anche per non far slittare oltre gli interventi programmati.

"In un periodo di forte contrazione nella raccolta di sangue e plasma – afferma Giovanni Musso, Presidente nazionale FIDAS - è opportuno ricordare a tutti i cittadini l’importanza fondamentale di donare. Il moto tour organizzato da FIDAS vuole porre l’attenzione sull’importante tema della donazione del sangue in un periodo, quello estivo, in cui notoriamente si registrano cali nelle donazioni, vuole essere anche un appello al generoso popolo delle due ruote ad avvicinarsi alla donazione di sangue, un gesto semplice ma che può salvare vite". FIDAS Imperia scende dunque in campo, o meglio, su strada, in sella alle due ruote, con diversi donatori e volontari per invitare tutti a prenotare il proprio appuntamento con il dono di sangue e plasma. Un evento che si inserisce all’interno di un calendario di appuntamenti che vedrà protagonisti i moto-club della Penisola: dopo aver già attraversato l’Alto Molise ad inizio agosto, questo fine settimana saranno coinvolti gli amanti delle due ruote piemontesi e della Liguria. Il moto tour proseguirà poi nelle prossime settimane attraversando Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, di nuovo il Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

Il raduno, che si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti COVID-19, si svolgerà domenica prossima con ritrovo alle 8:30 a Ceva, sul piazzale in regione S. Bernardino e partenza alle 9. La prima sosta per i motociclisti del monregalese e del cebano si svolgerà a Nava, dove avverrà l’incontro con i motociclisti liguri.

L’arrivo ad Imperia è previsto per le ore 11.30 sul molo lungo di Oneglia, dove saranno allestiti appositi stalli. I motociclisti attraverseranno il Lungomare della città, previsto l’incontro con il Sindaco di Imperia, l’on.le Claudio Scajola e con il Presidente Nazionale FIDAS Giovanni Musso. A tutti i partecipanti saranno distribuiti i gadget dell’evento.

Per prenotare il proprio appuntamento con il dono o ricevere ulteriori informazioni riguardo i passi da compiere per diventare donatori è possibile rivolgersi alle seguenti sedi di FIDAS Imperia:

• Sede di Imperia: Via Abbo Don 12, tel: 0183 296395

• Sede di Sanremo: Via Manzoni 24, tel: 0184 576385, e-mail: fidas.sanremo@gmail.com