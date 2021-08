Ospedaletti: commenti sul degrado e sulla manutenzione di piazza Europa, la risposta di Taggiasco

Maurizio Taggiasco, Consigliere di opposizione a Ospedaletti, ci ha scritto per rispondere a un commento apparso sui social, in merito allo stato di degrado e manutenzione di piazza Europa:

“Il progetto e i lavori iniziati sono stati fatti per riqualificare la piazza e riportarla ad una fruibilità per tutti i cittadini. Il lavoro, che piaccia o meno, è stato realizzato con fondi pubblici a disposizione e disponibili nei tempi concessi, senza accedere ad alcun finanziamento o mutuo e agendo come sempre in trasparenza e correttezza. Con il cambio di amministrazione i lavori sono stati interrotti e il cantiere è stato lasciato in stato di abbandono e incuria. Le affermazioni, oltre ad essere pretestuose e prive di fondamento, rilevano una pochezza di argomenti a cui riesce difficile dare risposta, e spiace rilevare che, sempre più spesso, disinformazione e arroganza vadano di pari passo, a volte in compagnia della malafede. Altro, in questo caso, sarebbe veramente superfluo aggiungere”.