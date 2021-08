Coronavirus: aumentano ancora i contagi in provincia di Imperia e in Liguria, i positivi in Asl1 sono 558, 29 i ricoverati a Sanremo

Sono ancora in aumento i nuovi caso di covid sia in provincia di Imperia che in tutta la Liguria. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati: 40 in Asl1, 37 in Asl2, 98 a Genova e 36 in Asl5. Per un totale di 212 nuovi positivi in Liguria.

In totale ora i positivi in provincia di Imperia sono 558. Sale anche il numero dei ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo che tornano a quota 29 (tre più di ieri) con tre pazienti in terapia intensiva.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.510.925 (+3.147)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 524.623 (+3.355)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 108.021 (+212)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.139 (+96)

Casi per provincia di residenza

Imperia 558 (+7)

Savona 388 (+18)

Genova 1.393 (+45)

La Spezia 455 (+5)

Residenti fuori regione o estero 77

Altro o in fase di verifica 268

Totale 3.139

Ospedalizzati: 87 (+3); 13 in terapia intensiva

Asl1 29 (+3); 3 in terapia intensiva

Asl2 16 (+1); 1 in terapia intensiva

San Martino 15; 5 in terapia intensiva

Galliera 18 (+1); 3 in terapia intensiva

Gaslini 3 (-2)

Asl4 Sestri Levante 5 (-1)

Asl4 Lavagna 1

Asl5 Spezia 3 (-1); 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.774 (+69)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 100.507 (+116)

Deceduti: 4.375

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 484

Asl2 316

Asl3 524

Asl4 111

Asl5 334

Totale 1.769

Dati vaccinazioni 19/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.115.458

Somministrati: 1.906.129

Percentuale: 90%

