Taggia: dopo Camporosso i 'No Vax' oltraggiano anche il 'Drive Trough', presentata la denuncia dell'Asl ai Carabinieri (Foto)

Dopo Camporosso i ‘No Vax’, ovvero la ‘Forza di lotta non violenta V_V’ ha colpito ancora. Dopo l’hub vaccinale di Camporosso al PalaBigauda, questa volta i contestatori del vaccino si sono scagliati contro il ‘drive trough’ alla stazione ferroviaria di Taggia.

Presumibilmente durante la notte hanno imbrattato striscioni, muri e moduli che sono stati allestiti nella scorsa primavera per poter fare i vaccini direttamente dalle auto in transito. Del fatto si sono accorti questa mattina i responsabili della Asl 1 Imperia che, immediatamente, si sono recati dai Carabinieri per sporgere denuncia.