A un anno dai due incidenti mortali sulla SP 548 a Taggia che fine ha fatto la rotonda?

E' passato poco più di un anno dai due incidenti mortali sulla SP 548 a Taggia che fine hanno fatto le misure di messa in sicurezza? Nel 2020, il 31 luglio, perse la vita Gianni Alberti e successivamente, il 7 agosto, Francesco Trifilio. Due fatti di cronaca avvenuti in un lasso di tempo brevissimo e a pochi metri l'uno dall'altro, sull'incrocio di regione Doneghe, località Isola Manente.

Dopo la morte delle due persone l'amministrazione comunale e la Provincia si sono mosse per cercare delle soluzioni. In poco tempo è stato cambiato l'assetto dell'incrocio inserendo dei new jersey per impedire la svolta dalla strada provinciale verso il parco commerciale. Il secondo step è stato posizionare un box velo ok, con la speranza che facesse da deterrente e contestualmente la Polizia Locale di Taggia ha effettuato diversi servizi mirati per rilevare la velocità dei veicoli. Infine, con il passare del tempo, è stato anche abbassato il limite di velocità da 90 a 70 chilometri orari.

Soluzioni che non hanno eliminato il problema ma anzi, forse l'hanno peggiorato. In particolare sono quasi all'ordine del giorno le segnalazioni di auto che si inseriscono contromano, aggirando quindi l'impedimento delle barriere bianche rosse. Una manovra che crea un considerevole pericolo per chiunque arrivi da Taggia e si trovi improvvisamente di fronte un'auto o una moto intente a svoltare senza averne alcun diritto.