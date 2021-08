Sanremo: dal prossimo consiglio comunale il pubblico potrà accedere solo con il Green Pass. E per le riunioni con membri esterni?

Le nuove norme per il contenimento del contagio stanno lentamente rivoluzionando la vita di tutti i giorni, il Green Pass è entrato nelle nostre vite da qualche giorno e anche le amministrazioni pubbliche si stanno adeguando. Il Comune di Sanremo è tra gli enti maggiormente rispettosi delle norme, sia al proprio interno che nell’organizzazione di eventi o incontri pubblici.

La prima esperienza con il Green Pass a Palazzo Bellevue è stata la conferenza stampa di ‘Scambi’ festival alla quale i giornalisti e i relatori sono potuti intervenire solamente previa esibizione del Green Pass all’ingresso oltre, ovviamente, alla misurazione della temperatura e all’igiene delle mani.

Green Pass che sarà obbligatorio anche per il pubblico che vorrà assistere ai consigli comunali, a partire dal primo dopo la ripresa post agostana. Non sarà richiesto, invece, ai consiglieri comunali, che nella stesura del regolamento sono stati equiparati al personale del Comune.

Il regolamento, quindi, pone l’accento sulla differenza tra personale interno ed esterno. Come si agirà, quindi, in caso di riunioni con diversi membri esterni? Ad esempio la conferenza dei sindaco di Rivieracqua che vede la partecipazione di tutti i sindaci della provincia. Al momento il Comune non ha ancora messo nero su bianco le disposizioni, ma di certo una soluzione andrà trovata prima della prossima riunione con la partecipazione di esterni.