Imperia: perdita di carburante da un erogatore, ordinanza di chiusura per un distributore di via Garessio

A seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che ha evidenziato l'insussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio (è stata segnalata la perdita di carburante da parte di un erogatore), il Sindaco di Imperia Claudio Scajola, ha emanato un’ordinanza di sospensione temporanea del distributore di benzina della Ip in via Garessio.

I pompieri imperiesi hanno ovviamente subito messo in sicurezza l'impianto, intimando al responsabile la chiusura del distributore ed hanno avvisato il Comune. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha informato della revoca del certificato di prevenzione incendi e, quindi, il Sindaco ha disposto la sospensione di esercizio dell'impianto.

L’ordinanza di chiusura del distributore di via Garessio verrà revocata quando il titolare dell'attività, al termine dei lavori di messa in sicurezza dell'impianto con l’intervento di una di ditta specializzata, dimostrerà di aver adempiuto a quanto rilevato. Nel caso in cui non siano messi in atto i lavori per la sistemazione dell’impianto, il Comune potrebbe anche ordinare la decadenza dell'autorizzazione.