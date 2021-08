Coronavirus: cala la pressione nel Principato, oggi sei nuovi contagi mentre scendono anche i ricoverati

Sembra stia lentamente e nuovamente calando la pressione Covid nel Principato di Monaco. Calano i nuovi contagi, oggi 6, con il bilancio sanitario a quota 3.105 persone colpite dal virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Sono 17, anche in questo caso in calo, i ricoverati all’ospedale ‘Principessa Grace’, dei quali sempre tre in terapia intensiva. Sono invece 20 le guarigioni, che porta il totale dei guariti a 2.970.

Infine sono 65 le persone seguite dall'Osservatorio Domiciliare a casa, in sorveglianza attiva.