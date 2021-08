Sanremo: troppi problemi di scarsa manutenzione sui bus della Rt, la segnalazione di un nostro lettore

Un nostro lettore, Luigi, ci ha scritto per segnalare un paio di problemi che capitano abbastanza di frequente sui mezzi di trasporto pubblico della Rt:

“Ieri mi trovano a San Romolo con amici e, alle 15.40 circa, sono salito sul bus arrivato da Sanremo per ritornare dopo una breve sosta. Siamo partiti in orario con un autista molto disponibile a farci salire e sederci con calma ma, cominciata la discesa verso Sanremo, si notava già un leggero problema con la chiusura della porta anteriore del mezzo che, durante la prima salita di alcuni passeggeri, dava di nuovo problemi di chiusura. L'autista, cercando in vari modi e con buona volontà, si è fermato alcune volte tentando la chiusura della porta, senza riuscirvi nonostante l'aiuto di un viaggiatore giovane disponibile. La porta rimaneva leggermente aperta sul davanti, ma senza compromettere le persone a bordo che erano sedute. L'autista, per la sicurezza dei passeggeri, ha così deciso di togliersi la cintura dei pantaloni e, con l’aiuto di due persone a bordo, è riuscito a bloccare la porta. Altre persone, che dovevano salire sul bus, sono state invitate a salire dalla parte posteriore, adibita a discesa per non lasciarle a piedi”.

“Ora mi chiedo – termina Luigi - i clienti pagano biglietti o abbonamento regolarmente, poi si trovano a viaggiare su mezzi con scarsa manutenzione e anche a volte sporchi (insetti striscianti non simpatici e portatori di malattie visto che vivono nella spazzatura). Penso che la Direzione dovrebbe investire di più nella manutenzione e pulizia dei mezzi, per non parlare dei bus della zona circolare di Borgo e Baragallo che, il più delle volte, a certe ore sono sempre strapieni di gente e carrozzine aperte dei bambini in questo periodo dove sono vietati assembramenti per il Covid. Il tutto con aria condizionata il più delle volte non funzionante. Spero che si prenda in considerazione questo e ad altri episodi quotidiani”.