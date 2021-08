Sanremo: scarsa manutenzione sui bus, un lettore segnala che "è del tutto assente o comunque molto carente"

Un altro lettore, Francesco, ci ha scritto unendosi alla protesta di Luigi sui problemi dei mezzi di trasporto pubblico della Rt:



“Mi allaccio alla mail inviata dal Sig. Luigi circa la situazione della manutenzione degli autobus RT e non posso che concordare sul fatto che, apparentemente, questa sia del tutto assente o comunque molto carente. Lo dimostra il fatto che da qualche mese circolano sulla linea Sanremo - Taggia (che utilizzo) dei bus nuovissimi la cui condizione è ai limiti della decenza: ebbene questi mezzi che dovrebbero essere il ‘fiore all'occhiello’ in quanto recentissimi sono già sporchi all'inverosimile, dentro e fuori (mi viene da pensare che da quando sono entrati in servizio non siano mai stati puliti, da quanto sono pieni di polvere e sporcizia), nonché alcuni hanno già qualche pezzo che si stacca (tipo guarnizioni delle porte), notate per diversi giorni di seguito".

"Mi trova quindi d'accordo il fatto che forse sia necessaria un po' più di manutenzione e cura su questi mezzi: vorrei ricordare che i bus che circolano e sono così poco manutenuti, sono acquistati a quanto mi risulta dalla Regione Liguria (se così non fosse comunque da qualche altro ente pubblico o addirittura dallo Stato), pertanto i fondi che la Regione (o chi per essa) impiega per tali spese non nascono sicuramente sotto terra, ma sono soldi della collettività la quale, ritengo, gradirebbe una maggiore cura di tali beni (pagando oltretutto il biglietto)".

"Da ultimo - conclude Francesco -, vorrei aggiungere alla segnalazione del Sig. Luigi che l'autobus della linea Sanremo - Taggia in partenza tutte le mattine da Villa Helios e previsto per le ore 7:20 a Bivio Rossat ad Arma di Taggia, due giorni fa alle ore 7:17 (verificato sul cellulare) si trovava già alla stazione ferroviaria di Taggia: considerando che il percorso prevede anche il transito presso il Carrefour, ciò significa che è transitato alla rotonda di Arma con più di cinque minuti di anticipo. Tale situazione si verifica piuttosto frequentemente: siccome utilizzo questo bus per andare in stazione a prendere il treno per andare a lavorare, sarebbe cosa gradita che transitasse più o meno all'ora esatta. Va bene che passi un minuto in anticipo, ma così mi pare un po' eccessivo: non si può certo pretendere che l'utenza debba tutti i giorni recarsi alla fermata con minimo dieci minuti di anticipo per cercare di prendere un bus previsto un bel po' dopo (e magari rischiare comunque di perderlo)”.