Sanremo: casse per il pagamento poco segnalate al parcheggio della stazione di corso Cavallotti

Una nostra lettrice, Valeria, ci ha scritto per invitare il Comune a migliorare le indicazioni per l'utilizzo dei parcheggi:

“Nello specifico il parcheggio della stazione ferroviaria dove, specialmente in questo periodo, si recano molti turisti stranieri. La presenza delle casse al piano interrato non è chiaramente evidenziato, perciò accade di frequente che l'utente ritiri l'auto, convinto di poter effettuare il pagamento alla barra di uscita. Ciò produce un inevitabile intralcio a coloro che si trovano accodati alla sua auto in uscita e, con la difficoltà di comunicare in una lingua straniera, non è semplice spiegare all'ignaro turista che la cassa si trova al piano interrato e non è indicato a tutte le uscite pedonali”.