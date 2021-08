"Sport e Cultura - Sport è Cultura" ad Arma di Taggia: incontri, testimonianze e arte, dal 19 al 21 agosto

Inoltre, in tutti e tre i giorni, all'interno della Villa sarà allestita la mostra realizzata da Andrea Fagioli. Lui è molto conosciuto come scrittore per il suo famoso 'Princirunner', l'opera dove ha raccontato il suo cammino per diventare un runner agonista che oggi corre sotto i colori della Naturun Team. Dal 19 al 21 agosto, però mostrerà anche la sua vena artistica, con le esposizioni di Andrea Fagioli Fluid Art: 12 tele che rappresentano altrettanti campioni di diverse discipline sportive. L'esposizione sarà visitabile ogni giorno dalle 18 alle 23.

L'intera manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid. Quindi, distanziamento interpersonale, obbligo di mascherina e green pass per gli eventi all'interno e all'esterno. Non ci sarà la possibilità di prenotare posti a sedere e si andrà fino a esaurimento della capienza.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulle pagine social di Radio Grock e Naturun Team Valle Argentina.