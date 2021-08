Cervo: messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia, gli alunni il prossimo anno saranno nei moduli temporanei

Costerà circa 550mila euro l’intervento per la messa in sicurezza della scuola dell’Infanzia di Cervo, suddivisi tra quelli che serviranno per i lavori veri e proprie e quelli che verranno spesi per il noleggio dei moduli provvisori, dove troveranno spazio gli alunni, per l’anno scolastico che inizierà a settembre.

La decisione è stata presa dalla Giunta, che attingerà dai fondi previsti dal Ministero dell’Istruzione, in relazione a un bando per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica.

L’Amministrazione comunale del piccolo borgo, chiederà il finanziamento per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e per il noleggio delle strutture modulari temporanee ad uso didattico e le relative spese di conduzione. Gli esiti delle indagini preliminari per i lavori di messa in sicurezza della scuola vedono una spesa di 200mila euro mentre il noleggio, la preparazione dell’area e l’installazione delle strutture modulari temporanee sono pari a 350mila.