Sanremo: zona verde in stato di degrado in via Lamarmora, lettore chiede un intervento

Un nostro lettore, Adriano A., ci ha scritto per segnalare lo stato di abbandono dell'area che si trova di fronte allo stabile di via Lamarmora 295/E a Sanremo, poco dopo le case popolari:

“L'area ‘verde’ che versa in stato di totale abbandono, non è adeguatamente recintata, confina con il torrente San Martino e funge, per alcuni soggetti, anche da discarica. L'area adeguatamente ripulita, con la potatura o l'abbattimento di un albero che, oggi, con la sua crescita ostruisce parzialmente il decorso del torrente, renderebbe la zona più gradevole, valorizzando questa zona periferica. Ringrazio e resto in attesa di un rapido intervento”.