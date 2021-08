Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di mercoledì 18 a domenica 22 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 18 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, tutti i mercoledì sino all’8 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Intrattenimento musicale a cura della Famija Culantina in frazione Coldirodi

21.00. Per la rassegna ‘Affabulando’, presentazione libro ‘Lettera ad una poetessa’ dello scrittore messicano Ignacio Manuel Altamirano, diplomatico, politico, pensatore morto a Sanremo nel 1893. Traduzione a cura di Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi. Interventi delle professoresse Irina Bajini e Antonella Cancellier alla presenza del Console del Messico a Milano. Villa Nobel (info e prenotazioni QUI)

21.15. Per Cinema all’Aperto, proiezione film ‘Old’. Piazza Borea d’Olmo



21.30. ‘Jazz e dintorni Parte seconda’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Vocalist: Clarissa Vichi (15 euro). Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)



18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

21.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’, Raffaella Romagnolo presenta ‘Di luce propria’, Mondadori. Dialoga con l’autrice il Gruppo di Lettura Frammenti. In collaborazione con Borgate dal vivo. Villa Faravelli (più info)

21.15. ‘Mai stato Io’: spettacolo di Cabaret con Leonardo Fiaschi con accompagnamento musicale. Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino

VENTIMIGLIA

18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA

9.15-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mamma Fit (Chiosco della Musica, h 9.15) + Acqua Gym (itinerante negli stabilimenti, h 10.30) + Shaolin Kung Fu (Chiosco della Musica, h 18) + Martial Theatre (Chiosco della Musica, h 19) + Macumba Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

20.00. ‘Le Cassarole’: torneo di bocce a coppie per dilettanti alla Bocciofila Lanteri

19.00. ‘Aperibook’: incontro con gli autori Corrado Ramella e Diego Rossi

TAGGIA ARMA



21.15. Gioacchino Logico recita Dante ‘sanza leggio’ con ambientazione d’epoca e con la partecipazione di figuranti e musici. Evento a cura dell’Associazione culturale ‘La luna e i suoi raggi’. Piazza Santissima Trinità

21.30. I Bruti e Boi in concerto con canzoni di artisti della Liguria, ed altri, cantate in dialetto genovese: De Andrè, Lauzi, Trilli, Natalino Otto e molti altri. Piazza Chierotti



RIVA LIGURE

21.15. BimBumBam: spettacolo per bambini con Baby Dance in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo

21.45. ‘Sismica’ in concerto in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00-23.00. Esposizione dell’artista dianese Paolo Scremin. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 20 agosto (h 10.30/12-17.30/23)

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. Karaoke all’Anfiteatro (tutti i mercoledì sino al 25 agosto)



21.30. ‘Lo Psicanalista’: commedia in due atti di Ermanno Vanoli per la Regia di Ermanno Vanoli- Evento a cura degli Amici del Teatro del Golfo dianese. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero

CERVO



18.00. Visita didattica. Il borgo di Cervo: storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO



21.30. La Compagnia Stabile Sanremo presenta ‘Ina storia pesante’. Giardin du Prevostu



CASTEL VITTORIO

20.00. Cena con le Stelle – Dalla Luna a Saturno’: evento a cura dell’Associazione Stellaria di Perinaldo (cena dalle ore 20, osservazioni dalle ore 22). Agriturismo ‘il Rifugio’ a Colle Langan (prenotazioni a questo link)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)



DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre des Variétés (i dettagli a questo link)



18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre Princesse Grace (i dettagli a questo link)





GIOVEDI’ 19 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi (tutti i giovedì fino al 26 agosto). Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.15. Per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, proiezione del film ‘Deephan – Una nuova Vita’. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

21.30. ‘Jazz e dintorni Parte seconda’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Vocalist: Clarissa Vichi (15 euro). Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

21.30. Spettacolo ‘Musical I Love You’: Pillole di Musical. Piazza Borea D'Olmo (prenotazioni QUI)

21.30. Per la rassegna ‘Zazzarazzaz 2021’, concerto dell’Orchestra Stabile dello Swing con il trombettista jazz Felice Reggio e il cantante Matteo Ferrari. In programma musiche di Barzizza, Ferrari, Pizzigoni, Luttazzi, Giacomazzi e il sanremese Carcassola, insieme a successi vocali di Fred Bongusto. Natalino Otto, Alberto Rabagliati, Ernesto Bonino. Parco di Villa Ormond, info e prenotazioni QUI

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

20.30. 'Imperia Sotto le Stelle' (21ª edizione): finale del Contest nazionale emergenti organizzato dalla E D.M. Records con esibizione di 20 finalisti. Presenta Luca Valentini. Calata Cuneo, Banchina Aicardi

21.00. Per la rassegna culturale ‘Un libro aperto’, incontro con l'Autore Marino Magliani. Evento a cura dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio (prenotazione 0183 680951)

VENTIMIGLIA

21.00. Cinema all’aperto presso i Giardini Monsignor Tommaso Reggio

VALLECROSIA

21.00. ‘Coming back to life’: concerto tributo ai Pink Floyd Live a cura dell'associazione ‘Echoes of Pink Floyd’. Pista di Pattinaggio

BORDIGHERA

8.45-18.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Pilates (rotonda di Sant'Ampelio, h 8.45) + Booty Pump (giardini Lombardi, h 10) + Stretching (giardini Lombardi, h 11) + Circuito Funzionale (giardini Lombardi, h 18.45). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

19.00-23.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’: manifestazione artistica e culturale atta a valorizzare luoghi poco conosciuti dell’entroterra ligure. Centro storico, fino al 22 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



21.00. Concerto della tribute band a Lucio Battisti ‘I Nuovi Solidi’. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. Fiera promozionale ‘Artigianato sotto le stelle’ sul lungomare (tutti i giovedì sino al 1 settembre)

18.00-23.00. ‘Sport e Cultura Sport è Cultura’: mostra di pittura di Andrea Fagioli. Villa Boselli, fino al 21 agosto (locandina)

21.00. Per ‘Sport e Cultura Sport è Cultura’, ‘Mangia e corri consapevolmente’: meeting sulla corso, la medicina dello sport, la nutrizione e l’autorealizzazione. Villa Boselli (locandina)

21.15. Per ‘3cuori e uno schermo’, proiezione film d’animazione ‘The Lego Movie 2’. Piazza Farini a Taggia

21.30. ‘Street Circus’: parata itinerante a tema circense con trampolieri, performer, equilibristi. Lungomare

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2021’, ‘Il Teatrocomico’: intervento di Giorgia Brusco accompagnata dal cantante Eugenio Ripepi. Incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

21.45. ‘Ebb Tide’ in concerto in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00-23.00. Esposizione dell’artista dianese Paolo Scremin. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 20 agosto (h 10.30/12-17.30/23)

10.30. ‘Giochiamo con la storia!’: laboratorio ludico-didattico dove i giovani partecipanti potranno vedere, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa (tutti i giovedì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621



21.15. ‘Folk in Diano 2021’,4° Festival di Cultura Popolare: Marco Cambri in concerto ‘Saera i euggi’. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

18.30. Per i ‘Giovedì Musicali’, aperitivi e musica ai Bagni Tosco e Restano, ai Bagni l’Angolo e alla Spiaggia Marina de Re con animazione a cura di Radio Grock con Riccardo Ghigliazza e Dj Tex (tutti i giovedì sino al 26 agosto)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BAJARDO

21.30. Cinema alla Chiesa Vecchia con la proiezione di ‘Così parlò bellavista’

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

21.30. Spettacolo di Andrea Di Marco in ‘Stonato!’. Piazza Mauro, ingresso libero (più info)



MONTEGROSSO PIAN LATTE

15.00. ‘Giochi ed Intrattenimento per bambini’. Ritrovo al Campo Sportivo (tutti i giovedì di agosto), info 379 1960253

FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

22.15. ‘Les Musiques Méditerranéennes’: Festival Piromelodico 2021 nella Baia di Juan-les-Pins



CANNES



21.00. Concerto dal titolo ‘Goran Bregovic et l’orchestre des Mariages et des Enterrements’. Terrazza del Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre des Variétés (i dettagli a questo link)



18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre Princesse Grace (i dettagli a questo link)

NICE

20.00. ‘Jazz'Art Lympia’: concerto del Joanna Abbinanti Quartet. Espace Lympia, boulevard Stalingrad 52, ingresso libero (più info)

MANDELIEU-LA NAPOULE

21.00. ‘Les Nuits de Robinson’, Les beaux-pères’ con Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay, Philippe Beglia. Théâtre Robinson, avenue de la mer 1240 (più info)





VENERDI’ 20 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con Cristina Silvestro e Sabrina Bonfadelli. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo. Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, ogni venerdì sino al 18 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

21.00. Per la rassegna ‘Chiacchiere in Mostra’ nell’ambito dell’esposizione #turismoasanremo, incontro con il giornalista Claudio Porchia sul tema ‘Il turismo a tavola nei grandi alberghi’. Una serata tra menu e vini, cibi e ricercatezze nella storia dell’ospitalità e degli alberghi di eccellenza a Sanremo. Forte Santa Tecla, Corso Nazario Sauro 7, ingresso libero sino a esaurimento posti (possibile prenotare all’indirizzo mail drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it)

21.30. Per la rassegna ‘Zazzarazzaz 2021’, concerto jazz della band torinese ‘Bandakadabra’ con rivisitazioni di repertorio pop internazionale e italiano in salsa ‘New Orleans’ grazie all’ospite Mr. T-Bone, volto celebre della scena ska e reggae italiana, oltre ad omaggi alle canzoni di Luttazzi, Mina e Fred Bongusto. Parco di Villa Ormond, info e prenotazioni QUI

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

21.00-22.30. ‘Venerdì sera al Museo!’: serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie dal titolo ‘Favole al museo: le avventure di Ulisse con caccia al tesoro’ (3 euro a persona). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

21.00. ‘Passeggiando per il 900’: serata di teatro con musica e canzoni dal vivo, a cura del Circolo Reading & Drama di Ventimiglia

BORDIGHERA

9.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Musica In Culla (da 1 a 2 anni con un genitore, Chiosco della Musica, h 9.30) + Yoga (Chiosco della Musica, h 10.30) + Yoga Baby (a partire da 6 anni, Chiosco della Musica, h 18.15) + Skateboard (a partire da 6 anni, lungomare fronte bagni Lido, h 18.45) + Baby Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)

18.30. Incontro con il critico d’arte e docente Luca Beatrice con presentazione del suo libro ‘Da che Arte stai’. Interventi di Maria Teresa Verda Scajola, Vincent Torre e Francesca Rotta Gentile con momenti musicali a cura della cantante Francesca Pilade, accompagnata alla chitarra da Giovanni Peirone. Giardino di Irene Brin in grazione Sasso, info e prenotazioni 349 5520242

19.00-23.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’: manifestazione artistica e culturale atta a valorizzare luoghi poco conosciuti dell’entroterra ligure. Centro storico, fino al 22 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. ‘Uno Sguardo sul Sistema Solare’: Serata di osservazione astronomica con i telescopi alla scoperta di stelle e costellazioni del cielo estivo. Lungomare Argentina. Spiaggia di fronte al Bar Eden (turni ogni mezz’ora, massimo 15 persone). Prenotazioni WhatsApp +39 3485520554 indicando nome, numero di partecipanti e orario preferito

OSPEDALETTI

21.30. ‘Auditorium…in Jazz’: Concerto Musicale della ‘Euphonica Swing Jazz Band’. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

18.00-23.00. ‘Sport e Cultura Sport è Cultura’: mostra di pittura di Andrea Fagioli. Villa Boselli, fino al 21 agosto (locandina)

21.00. Per ‘Sport e Cultura Sport è Cultura’, ‘Marco Olmo: la leggenda dell’ultra Trail si racconta’. Villa Boselli (locandina)

21.30. Gli ‘Oronero’ in concerto, band Tributo a Ligabue. Piazza Chierotti

21.30. ‘West Side Quartet’, quartetto di clarinetti in concerto: viaggio musicale da Mozart a Kander. Piazza Gastaldi a Taggia

RIVA LIGURE

18.00. ‘Street Food’: chef on the road con intrattenimento musicale a cura della ‘Solid Rockerz Band’. Piazza Ughetto, fino al 22 agosto

DIANO MARINA

10.00-23.00. Ultimo giorno dell’esposizione dell’artista dianese Paolo Scremin. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (h 10.30/12-17.30/23)

21.00. Visita guidata al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani accompagnati dallo staff del MARM alla riscoperta dei 100.000 anni di storia del Golfo Dianese (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



CERVO

20.30 & 22.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto del ‘Tommaso Perazzo Trio’ con Fabrizio Bosso (due repliche). Piazza dei Corallini (ulteriori informazioni QUI & QUI)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

7.30. Escursione al Santuario di San Bernardo con Associazione ‘Cugini dei Sentieri’. Partenza da Piazza Duomo

CIPRESSA

17.00-24.00. ‘I Colori dell’Arte’ a cura di Mariangela Zavattieri: mostra mercato di artigianato artistico e aziende agricole + Truccabimbi + laboratori artistici + raccontafiabe. Piazza Martini (tutti i venerdì di luglio e agosto), info 347 2581530



DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domenica), info 328 6598691 (più info)

DOLCEDO

21.00. ‘Viaggio in organo’: concerto a cura del maestro Giuseppe Venturelli con musiche di Frescobaldi, Bach, Pachelbel, Rossi, Mozart, Gounod. Chiesa Parrocchiale San Tommaso apostolo

SEBORGA

9.00. ‘Festa Nazionale del Principato di Seborga’: esposizione di foto d’epoca di Seborga per le vie del paese + Figuranti in abiti storici per le vie del paese + Dimostrazioni di lavorazioni artigianali (i dettagli a questo link)

16.30. ‘Festa Nazionale del Principato di Seborga’ Santa Messa e Processione religiosa di San Bernardo sul Sagrato della Chiesa di San Bernardo + dalle 18.00 all’Arena di Piazza Martiri Patrioti, Alzabandiera + inno nazionale + Presentazione del nuovo luigino e del nuovo stemma del Corpo delle Guardie. Arena di Piazza Martiri Patrioti (i dettagli a questo link)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz allo Château 2021’: concerto della ‘The Rogers Brass Band’ (creolo e New Orleans). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

16.00-21.00. Serata di attività diverse con laboratori creativi, musicisti, caccia al tesoro, sfilate di moda. Monaco-Ville

18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre des Variétés (i dettagli a questo link)



18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre Princesse Grace (i dettagli a questo link)



SABATO 21 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)



9.30. Escursione da San Romolo al Monte Caggio accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo a San Romolo alla pensilina dell’autobus, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

9.30–19.30. La scrittrice Silvia Cavallo e firma le copie della sua ultima opera (la prima dedicata ai bambini) ‘L’arcobaleno delle emozioni’, Sanremo Libri (ex Mondadori Bookstore) Via Roma 91

10.00. Festa dedicata ai più piccoli per chiudere l’estate immergendosi nel ‘Mondo dei bambini. Evento a cura degli organizzatori del Moac. Piazza Colombo, anche domani

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)



19.00. Per ‘Happy Hour con l’autore’, presentazione del libro ‘La notte dei Saraceni’ di Cesare Melchiori. Introduce l’autore Massimo Milone, scrittore, conduttore radiofonico e presentatore. Piazzetta dei Ferri nel centro storico (prenotazioni QUI)

19.30. ‘Aperizolla sotto le stelle – La Luna sul Mare: aperitivo agreste km 0 nel maxi orto + dalle 21.30 osservazioni del cielo ad occhio nudo ed ai telescopi. Zollamania, Via Castelletti, 41, prenotazione obbligatoria al 338 2080882

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time con Beatrice e Serena. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. ‘The Dinner Show’: cena cantata in riva al mare con Master DBJ e Alessio Debe. Il Menù dello chef, e un ampia scelta dalla cantina. La Caletta a Bussana, info 349 4661632

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.30. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2021’, Storia della Batteria con Ellade Bandini Trio in concerto. Piazza Borea d’Olmo (più info QUI, prenotazioni QUI)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

7.00. Partenza da Piazza Dante dell’evento ‘Imperia Limone a piedi’ a cura dell’Associazione Monesi Young (più info)

8.00-20.00. ‘Aspettando La Notte Bianca’: Mercatino ‘I sapori del Mediterraneo’ in Via XX Settembre

9.30-12.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

17.00. ‘Moltedo si racconta...’: evento teatrale presso la Chiesa Parrocchiale di San Bernardo Abate in Moltedo (prenotazione al 370 1025069)

18.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’, Trekking letterario al chiaro di luna: Enrico Camanni racconta camminando il suo romanzo ‘La discesa infinita’ (Mondadori). A cura di Barbara Campanini, guida naturalistica (più info)

18.30. ‘La Notte Bianca’: inaugurazione con apertura generale di tutti i negozi per l'intera notte e con esibizione di numerose band. Via XX Settembre (locandina)

20.30. ‘La Notte Bianca’: visite guidate alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola ogni 30 minuti. Evento a cura del ‘Comitato SottoTina’

VENTIMIGLIA

9.00. ‘Ligustico’: Arte, Cultura, Sport nel Vallone di Latte a cura dell’Associazione ‘Lasciadire Surfskatesnow’. Frazione Latte, anche domani, info 320 2759129

BORDIGHERA

9.00-20.35. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: ultimo giorno dell’esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana (h 10/13-17/22)

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

19.00-23.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’: manifestazione artistica e culturale atta a valorizzare luoghi poco conosciuti dell’entroterra ligure. Centro storico, fino al 22 agosto

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. ‘Note d’aMare’: concerto dedicato ai giovani musicisti a cura della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera diretta dal M° Luca Anghinoni. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

8.00-19.00. ‘Antiquariato, Collezionismo e modernariato ad Ospedalettiì a cura di Eventi Free e Antico Doc in Corso Redina Margherita

21.30. ‘Musica in Piazza’: concerto del duo acustico a cura dell’Accademia Musicale di Ospedaletti. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

8.00-20.00. ‘Negozi città viva’: fiera promozionale con bancarelle a cura del consorzio ‘Il Piano’ in Via Queirolo

18.00-23.00. ‘Sport e Cultura Sport è Cultura’: ultimo giorno della mostra di pittura di Andrea Fagioli. Villa Boselli (locandina)

21.00. Per ‘Sport e Cultura Sport è Cultura’, ‘Naturn Team Show’: workout con il coach Luca Capponi. Villa Boselli (locandina)

21.30. ‘Turista Protagonista’: spettacolo musica e intrattenimento a cura dello showman Gianni Rossi con il coinvolgimento del pubblico presente. Piazza Eroi Taggesi

RIVA LIGURE



10.00. ‘Street Food’: chef on the road con intrattenimento musicale a cura della ‘Rock Hit Band’. Piazza Ughetto, fino al 22 agosto

DIANO MARINA

19.00. Presentazione del Libro e della Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito

21.30. Per l’Estate Musicale Dianese Festival, ‘Paolo Cevoli Show’. Parco di Villa Scarsella (15 euro, per info e biglietti 338 1118108 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

21.15. Concerto dell'Open Orchestra diretta dal compositore Marco Reghezza. Giardin du Prevostu

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, conferenza pomeridiana sul tema ‘Antonio Rubino e il mistero del Codice Giribaldi’. Declamazioni dialettali di Gianni Modena. Chiesa vecchia di San Niccolò, ingresso libero, non necessaria prenotazione



BORGOMARO



21.00. Per il ‘FestivalDelMaro 2021’, ‘La vie en rose’: concerto con Marie Pierre Oudol (Voce), Mirco Rebaudo (Clarinetto, Sax), Mauro Parrinello (Contrabbasso), Gianni Martini (Fisarmonica). Con la partecipazione degli attori del Teatro dell’Albero. Area Manifestazioni di Ville San Pietro, prenotazioni 335 6895273

CIPRESSA

21.30. Aldo Ascolese in ‘Bocca di Rosa e altri racconti’. Piazza Martini

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)



21.00. Esibizione musicale del ‘Wine and Roses Jazz Trio’ + 3 Gotti. Piazza Quaglia, via Meloria

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domenica), info 328 6598691 (più info)

DOLCEDO

21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (7ª edizione), ‘Con folle ostinazione’: musica barocca con Lucia Cortese, soprano, Manuel Staropoli, flauto dolce, Manuel Tomodin, clavicembalo. Piazza del Paese, ingresso a offerta libera, prenotazione obbligatoria dalle 15 alle 17 al 338 9107703

TRIORA



11.00. Rune: antichi sussurri a cura della Bottega della Luna

16.30. Simbologia magica tradizionale a cura di Sarvan Cabotina

VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

MONACO



10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre des Variétés (i dettagli a questo link)



18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre Princesse Grace (i dettagli a questo link)





DOMENICA 22 AGOSTO

SANREMO



10.00. Festa dedicata ai più piccoli per chiudere l’estate immergendosi nel ‘Mondo dei bambini. Evento a cura degli organizzatori del Moac. Piazza Colombo, anche domani

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’ (ultimo giorno). Tennis Sanremo, corso Matuzia 28 (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con Doralice duet. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.30. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2021’, Storia della Batteria con Frame + Orchestra Sinfonica di Sanremo. Piazza Borea d’Olmo (più info QUI, prenotazioni QUI)



IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)



17.00-20.00. Mostra fotografica ‘L'ineespresso’. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)



21.00. Per il ciclo ‘A San Pietro la notte rischiara’ : conversazione con Gabriele Oreggia dal titolo ‘L'invenzione del Cartelame di Tomaso Carrega’. Oratorio di San Pietro Apostolo al Parasio

21.15. Cinema all'aperto con proiezione film ‘Coco’. Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino

21.15. ‘Imperia Unplugged Festival 2021’: concerto con la partecipazione dei Lovesick Duo in Piazza San Giovanni (più info)

VENTIMIGLIA



9.00. 6ª edizione della ‘Giornata del Bambino’: uscita in mare con i gozzi nello specchio acqueo che va dal Circolo Nautico fino al nuovissimo Porto di Cala del Forte. Piccolo rinfresco all’arrivo. Iscrizioni gratuite presso il Circolo Nautico Intemelio (Passeggiata F. Cavallotti) sabato mattina dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18 per i bambini compresi tra gli otto e i dodici anni



9.00. ‘Ligustico’: Arte, Cultura, Sport nel Vallone di Latte a cura dell’Associazione ‘Lasciadire Surfskatesnow’. Frazione Latte, info 320 2759129

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive con visite guidate a lume di candela (tutte le domeniche di agosto). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

19.00-23.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’ (ultimo giorno): manifestazione artistica e culturale atta a valorizzare luoghi poco conosciuti dell’entroterra ligure. Centro storico

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Serata di cabaret con Gianluca Impastato a cura di Carlo Pescatore. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



8.00-21.00. ‘Arma In Festa’ (5ª edizione): promozione del commercio locale con Shopping, Divertimento e tanto altro. Vie del centro di Arma

8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti (tutte le domeniche fino al 5 settembre)

21.15. Per ‘3cuori e uno schermo’, proiezione film ‘A Star is Born’ con Lady Gaga. Bagni comunali

RIVA LIGURE

10.00. ‘Street Food’ (ultimo giorno): chef on the road con selezione musicale a cura di ‘Master Dbj’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo



21.45. ‘Filoemozione musicale’ con Gianni Rossi in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO



9.30. Visita didattica. Percorsi inconsueti alla scoperta del paesaggio cervese (più info)

20.30 & 22.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Marco Norzi, Luca Magariello, Cecilia Novarino’ (due repliche). Piazza dei Corallini (ulteriori informazioni QUI & QUI)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domanica), info 328 6598691 (più info)

21.30. Serata di premiazione del Premio Letterario di poesia dialettale ‘Giannino Orengo’. Giardino della Sala Polivalente (più info)

MOLINI DI TRIORA



15.30-19.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232

17.00. Mostra grafica m ricordo di Roberto Lanterio ‘Africo nero’ + presentazione libro ‘Il passo della morte. Storie e immagini di passaggio lungo la frontiera fra Ventimiglia e Mentone’. L'Autore Enzo Barnobà dialoga con Daniela Cassini e Daniela Lantrua. Casa Balestra, info 334 9324232

PERINALDO

10.00. 'Trofeo Bandiere Arancioni’: gara urban di orienteering a sequenza obbligata. Ritrovo in piazza delle feste (più info)

PIGNA

21.00. Per il ventennale di Sanremo News, ‘inVito a Pigna’: storie e racconti di fagioli, pane nero e gran pistau con l'attore comico Stefano Bicocchi in arte Vito per una divertente serata a tema gastronomico con interventi musicali. Presenta il giornalista Claudio Porchia. Piazza Castello, ingresso libero (Official Event SanremoNews.it)



REZZO

10.00. Escursione alla ‘Fontana delle Ciliegie’ con i ‘Masci’. Ritrovo in frazione Lavina

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)



12.30-14.00. ‘Ca' di spiriti’: aperiteatro. Un viaggio alla scoperta di Triora, nel periodo della caccia alle streghe

16.00. Cammino esperienziale all'albero del grande occhio a cura di Jack the Green e intrattenimento musicale a cura di Sarvan Cabotina (su prenotazione)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre des Variétés (i dettagli a questo link)

