Calcio, Eccellenza. L'Ospedaletti conferma otto colonne della 'vecchia guardia'

La nuova stagione agli ordini di mister Roberto Biffi parte con la riconferma della ‘vecchia guardia’ orange.



L’Ospedaletti ha confermato per la prossima stagione il portiere Matteo Frenna, i difensori Maurizio Alberti, Elia Ambesi, Roberto Fici e Alessio Negro, i centrocampisti Federico Allaria e Matteo Aretuso e l’attaccante Gianmarco Alasia.



Nei prossimi giorni la società confermerà anche gran parte degli under che sono stati protagonisti delle prime storiche stagioni dell’Ospedaletti in Eccellenza.