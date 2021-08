Calcio: doppio innesto a centrocampo per l'Imperia, arrivano Luca Di Lauri e Davide Canovi

L'Asd Imperia si è assicurata le prestazioni sportive di Luca Di Lauri per la stagione 2021/2022. Di Lauri, nato a Garbagnate Milanese l'8 maggio 1991, é un centrocampista centrale con alle spalle una lunga militanza in Serie C e D.

La sua carriera calcistica inizia con le giovanili del Milan. Con la maglia rossonera colleziona, tra le altre cose, 10 presenze nella selezione Primavera. Da qui tre stagioni al Seregno in D con 77 presenze e 3 gol. In seguito il passaggio in C2 con il Martina poi la C con il Giana Erminio nel 2014/2015 e nuovamente con il Martina nella prima parte della stagione 2016. Di seguito ancora tanta Serie D con, tra le altre, le maglie di: Sondrio, Ciserano, Arconatese e Campobasso Calcio. A Luca il più caloroso benvenuto della società neroazzurra.

L'Imperia piazza inoltre il colpo under: Davide Canovi. Centrocampista di piede mancino con grandi capacità tecniche e balistiche. Classe 2001 ha fatto tutta la trafila delle giovanili nella Sampdoria con tre stagioni consecutive nella Primavera blucerchiata. Arriva a Imperia per confrontarsi tra i grandi e mostrare le sue grandi capacità. Dalla società un grosso in bocca al lupo.