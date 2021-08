Sanremo: marciapiedi dissestato in via Nino Bixio, lettrice chiede intervento dell'amministrazione

Una nostra lettrice segnala lo stato di pericolosità di un marciapiedi di via Nino Bixio a Sanremo.



"Ci tengo a segnalare una situazione di degrado e pericolosità per i pedoni sul marciapiede situato tra l'ingresso e l'uscita del parcheggio del Casinò in via Nino Bixio. Spero che l'amministrazione intervenga per la risoluzione della problematica".