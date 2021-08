L'Afghanistan torna ai talebani, dalla Liguria Marco Scajola "Inutile il sacrificio dei nostri soldati morti"

Non usa giri di parole l’assessore regionale Marco Scajola di fronte all'avanzata dei talebani che nelle scorse ore hanno preso Kabul, capitale dell'Afghanistan e costretto l'occidente a una vera e propria fuga. Poi Scajola, riferendosi ai tanti soldati italiani morti in quel Paese e tra questi il caporal maggiore degli Alpini, Tiziano Chierotti, di Taggia, aggiunge: ”I nostri ragazzi, i nostri soldati sono morti per niente! L’Afghanistan è tornato in mano ai Talebani: subito cancellati tutti i diritti civili! Complimenti!!”