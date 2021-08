Imperia: Fratelli d'Italia segnala all'amministrazione un buco sull'asfalto in via Nazionale

Il circolo cittadino di Fratello d'Italia interviene in merito al tema degli asfalti in città.

“È di pochi giorni fa l'immagine dell'assessore alla viabilità che, alla Marina di Porto Maurizio, riempie di asfalto, motu proprio, uno dei tanti "buchi" che affliggono le strade della nostra città - scrivono da FdI - premesso che nella nostra idea di servizio al cittadino non esistono buchi più degni di attenzione altri, ci permettiamo di segnalarne uno, particolarmente pericoloso, in via Nazionale, sperando di non irritare i capigruppo di maggioranza con il nostro comunicato, nell'ottica di essere sempre in ascolto verso tutti i cittadini”.