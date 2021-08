Incidente questa sera sull'autostrada A10 all'interno della galleria 'Terzorio'. La dinamica ha visto coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco oltre a un'ambulanza della Croce Rossa di Imperia.

Il bilancio è di due feriti trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, per fortuna, non sono gravi.