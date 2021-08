Taggia: ricerche in atto per un 55enne disperso tra Oxentina e la Chiesa della Maddalena

Ricerche in atto su Taggia per un 55enne scomparso. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio con l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Al momento l'attività sta interessando l'area boschiva tra Oxentina e la Chiesa della Maddalena.



Dalle prime informazioni si apprende che l'uomo è un ciclista che stava percorrendo un sentiero insieme ad un amico e quest'ultimo ha dato l'allarme. Il 55enne si sarebbe perso ma non è chiaro esattamente dove e se stia bene. Ad aggravare la situazione sembra che i cellulari dei due interessati si siano scaricati.



Maggiori dettagli nelle prossime ore.