Sanremo: impossibile (o quasi) riuscire a parlare con gli uffici di Amaie, la protesta di un nostro lettore

Un nostro lettore, Giambattista Franza, ci ha scritto per sottoporci un problema già segnalato anche da altri utenti di Sanremo. Ovvero quello di contattare Amaie:

“Questa mattina volevo mettermi in contatto con ufficio di Amaie, ho composto il numero 0184... e, una voce indica il numero verde 800431331 attivo tutti i giorni fino alle 13. Faccio il nuovo numero, seguo le indicazioni e, al momento di parlare con un operatore, si ripropone nuovamente la voce che indica il numero verde. Non è la prima volta che mi capita e lo stesso ad amici. Mi domando, il direttore o chi per lui non ha mai provato a chiamare il proprio call center?”