Sanremo: degrado e sporcizia in strada Borgo, la protesta e la foto di un nostro lettore

Un nostro lettore di Sanremo, Gianluca, ci ha scritto per segnalare problemi di degrado in strada Borgo, (nei pressi dell'asilo Corradi):

“Siamo in uno stato di abbandono totale, immersi nelle deiezioni e nella spazzatura di ogni genere. E’ vergognoso che nessuno si occupi della strada, a pochissima distanza dal centro. E’ molto trafficata da pedoni di ogni età e, se un bambino, cade a terra deve fare una quarantena in Amuchina vista la sporcizia. Abbiamo i bidoni a più di 600-800 metri da casa con scomodità assurda e non hanno mai provveduto a fare la raccolta porta a porta. Situazione analoga per il lavaggio che non viene mai effettuato. Ci sono palazzi che perdono liquami delle fogne e mai assoggettati a controlli”.