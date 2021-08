Calcio: mercoledì prossimo, raduno dei giovani calciatori nati dal 2009 al 2012 della Don Bosco Vallecrosia

Dopo il buon esito del raduno dei bambini categoria Primi Calci (nati nel 2014-15-16) del 6 agosto, nonostante le numerose assenze dovute alle vacanze, ha visto la presenza di 20 piccoli Atleti che hanno potuto giocare alcune partitelle sui campi in sintetico dell’Oratorio, la Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco Calcio organizza per Mercoledì 18 agosto un Raduno per Giovani Calciatori nati negli anni 2009-10-11-12.

Il Raduno è libero e possono partecipare tutti i Ragazzi che desiderano giocare alcune partite sui campi in sintetico dell’Oratorio dalle ore 17.15 alle ore 19.00. A tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio.

Il Consiglio Direttivo comunica che lo Staff Tecnico è praticamente completato e la prossima Stagione vedrà il Responsabile Sportivo Marino Moraglia e il Responsabile Tecnico Mauro Chiossi coordinare il gruppo degli allenatori composto da: Francesco Moavero, Paolo Corona, Renato Gioacchino, Stefano Colli, Daniel Soro, Antonio Seva, Angelo Mamone, Davi Morales. Per informazioni rivolgersi a Marino Moraglia cell. 366443804