Sanremo: dopo Ferragosto via ai lavori da quasi 100 mila euro per la palestra e l’aula computer della scuola di Bussana

Da lunedì prenderanno il via i lavori per dotare di spazi innovativi e sicuri la scuola ‘Ghirotti’ di Bussana.



Il Comune ha affidato qualche giorno fa l’intervento da quasi 100 mila euro (per la precisione 96.121,27 euro) per rifare e mettere in sicurezza la palestra e l’aula computer della ‘Ghirotti’. I lavori sono andati alla ditta ‘Edilcostruzioni’ di Sanremo che ha presentato un ribasso sulla base di gara pari al 16,35%.

In un primo momento sono state 12 le ditte invitate alla gara, ma solo quattro hanno poi partecipato al bando con la ‘Edilcostruzioni’ che ha avuto la meglio grazie al suo 16,35%.

I lavori prenderanno il via lunedì e, per agevolare il cantiere, dalle 8 sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata (con rimozione forzata) nell’area dei lavori, fino al termine dell’intervento previsto.