Bordighera: scooter sfrecciano tra i passanti in centro e sul lungomare, la preoccupazione di turisti e residenti

Tante le lamentele da parte di cittadini e turisti per le 'bande' di scooter che impegnano, percorrendo ad alta velocità, il lungomare e le strade principali di Bordighera. Un via vai continuo dalla costa alle zone interne.

I veicoli, per lo più condotti da ragazzini, effettuano quelle che si possono definire, estremizzando, delle 'scorribande' infastidendo e spaventando chi vuole godersi in tutta tranquillità le vie della Città delle Palme. Probabilmente nemmeno il genio di Monet, padre dell'impressionismo, sarebbe stato in grado di ritrarre le rapide motorette. O probabilmente, seccato, non avrebbe avuto piacere a dipingerle.



Mamme con passeggini, persone anziane e gruppi di amici, costretti a indietreggiare, a fermarsi, ad accostarsi, talvolta con la preoccupazione di essere investiti dai velocissimi mezzi a due ruote. In più, l'inquinamento acustico è notevole a causa del frastuono prodotto da tali veicoli.

La Polizia Locale tiene gli occhi aperti e infatti, proprio ultimamente, ha effettuato controlli e sequestri di motocicli per rumori molesti che presentavano modifiche tecniche non a norma al proprio impianto.



La speranza è che le forze dell'ordine possano arginare il prima possibile la problematica che si verifica intensificandosi soprattutto d'estate senza tuttavia escludere il periodo invernale. Le verifiche della Polizia Locale proseguiranno sicuramente durante i prossimi giorni.