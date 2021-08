Bordighera: prosegue fino a sabato prossimo Mostra allestita a testimonianza della nascita del 1° Circolo tennistico ad opera della Comunità inglese

Prosegue sino a sabato 21 agosto (con ingresso gratuito al mattino e pomeriggio) nei locali della ex Chiesa Anglicana di Bordighera (via V. Veneto) l'interessante Mostra allestita a testimonianza della nascita del 1° Circolo tennistico ad opera della Comunità inglese nel 1878. A corredo della Mostra si è disputato nel pomeriggio di ferragosto un divertente torneo di doppio in bianco totale (Total White) con racchette di legno e palline bianche, cui hanno preso parte una ventina di appassionati accoppiati a sorteggio (foto E.Raneri)



Riportiamo di seguito i magnifici 8 impegnati in semifinale: Randone-Durando c/ Quattro-Renosi; Durando-Muraro c/ Tonelli-Monica. Per scoprire il 'rebus' dei vincitori si può contattare la segreteria sportiva cell.333 3479973.