Tennis: al via a Bordighera il Torneo di doppio in bianco totale (Total White) e con racchette di legno

E' in programma per domani pomeriggio 15 agosto, dopo le ore 16 sui campi di via Stoppani, il Torneo di doppio in bianco totale (Total White) e con racchette di legno a corredo della Mostra allestita presso la ex Chiesa Anglicana sino al 21 agosto, a testimonianza del 1° Circolo tennistico fondato dagli inglesi nel 1878. Nell'occasione si potrà ritirare copia del volume in italiano e in inglese curato per l'editore Alzani-Pinerolo dalla dott.ssa Gisella Merello e intitolato 'Storia del Tennis Club Bordighera' (prezzo di copertina 24,50 euro)



Per contatti con il Presidente Maurizio Massaccesi cell. 333 3479973.