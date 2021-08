Dosso in via Serrati ad Imperia, Davide La Monica (Cambiamo con Toti!): "È inutile e pericoloso!"

“Errare è umano, perseverare è diabolico. Il dosso istallato in Via Serrati (istallazione che giustamente ha creato non poco stupore e polemiche tra i cittadini, proprio come quello che era stato collocato Castelvecchio), è inutile e pericoloso”. A dirlo è Davide La Monica del gruppo ‘Cambiamo con Toti!’ che spiega: “Il rallentatore di velocità, a causa dell'altezza, crea gravi problemi di viabilità in quanto gli utenti della strada, in prossimità del dosso, sono costretti quasi a fermarsi, al fine di evitare di mettere a repentaglio la propria incolumità o, quanto meno, l'integrità dei propri veicoli. L’attraversamento del dosso, alto e stretto, risulta particolarmente pericoloso per i motoveicoli e per i mezzi di soccorso, oltre che ad essere totalmente inutile, dato che è stato posto in un tratto di strada in cui il traffico veicolare non raggiunge mai velocità elevate".

"È evidente, pertanto, che sia stato istallato (proprio come quello che era stato collocato a Castelvecchio) esclusivamente per rendere più agevole l’utilizzo dei garages a bordo strada di qualche privato cittadino. Chiedo quindi che il dosso venga rimosso immediatamente, auspicando, per il futuro, che la scelta da parte dell’Amministrazione di collocare un rallentatore di velocità sia giustificata da reali motivazioni viabilistiche e non ‘influenzata’ da interessi di privati cittadini”.