Da Santa Tecla alla città vecchia, le bellezze di Sanremo in onda oggi su Rai1 all'interno di 'Linea Blu' (Foto e Video)

Sanremo sta vivendo un weekend di Ferragosto memorabile e, sulla scia del 'tutto esaurito' che si registra in città, anche la Rai omaggia la Città dei Fiori.

Questo pomeriggio alle 14 è andato in onda l'atteso servizio di 'Linea Blu' con le immagini registrate in città nelle scorse settimane anche grazie al supporto dell'agenzia locale 'RebelDigital'.

Da Santa Tecla alla città vecchia, dalla chiesa Russa a corso Imperatrice, su Rai1 i telespettatori hanno potuto ammirare quella Sanremo che troppo spesso rischia di essere messa in ombra dal clamore del Festival.

Il tutto legato alla mostra che, nelle stanze del forte di Santa Tecla, mette in luce la storia del turismo nella Città dei Fiori.

Il servizio di 'Linea Blu'