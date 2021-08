Estate 2021 in Liguria: 5 trucchi per viverla senza stress

Dovremmo approfittare dell'estate per rallentare un po' il ritmo e rilassarci, ma non è sempre facile. Con il prossimo autunno “dietro l'angolo”, è tempo di ricaricare le batterie in modo efficiente per sfruttare i benefici della luce e del calore! Ecco alcuni semplici accorgimenti che puoi adottare per affrontare l'estate in Liguria e viverla senza stress.

Clima e sole, fai il pieno di buon umore e salute ma attenzione alle scottature

Al Ponente ligure è stato riconosciuto più volte il clima migliore d'Italia. Un clima piacevole e soprattutto la luce solare favoriscono la secrezione di serotonina, conosciuta come l'ormone della felicità. Attenzione, però, a proteggersi bene evitando esposizioni prolungate negli orari in cui il sole è più alto in cielo. Non dimenticare di usare sempre una crema solare. Le spiagge della Liguria ti aspettano per essere vissute in modo rilassante.



2. Spiaggia, consigli per viverla senza stress: fai sport e prenota in anticipo il tuo posto in uno stabilimento

Solo perché siamo in vacanza non significa che smetteremo di muoverci. Ecco alcuni sport da spiaggia che consideriamo utili per rimanere in forma e combattere lo stress anche in vacanza. Dalla canoa, al beach volley, fino ad arrivare al surf e ai racchettoni. Un altro sistema per non stressarti quando vai in spiaggia è quello di prenotare in anticipo il tuo posto in uno stabilimento. Sono innumerevoli gli stabilimenti balneari Liguria e c'è solo l'imbarazzo della scelta, prenota su spiagge.it uno stabilimento balneare in Liguria e non te ne pentirai.