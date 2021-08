A Ventimiglia nuova sede di Confesercenti in via Aprosio, Scibilia “Punto di riferimento per le nostre attività”

Un nuovo punto di riferimento per le imprese e per gli associati di Confesercenti a Ventimiglia è aperto in via Aprosio 14/b. A pochi metri dal Teatro Politeama, struttura voluta a inizio ‘900 dai commercianti ventimigliesi, in nuovi locali rinnovati , Confesercenti è a disposizione per consulenza fiscale, amministrativa, legale per le aziende operanti in loco.