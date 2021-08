Sanremo: rischio di caduta calcinacci dai terrazzi, transennato il marciapiede in via Fiume (Foto)

Intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale questa mattina in via Fiume a Sanremo, per la caduta di calcinacci dai terrazzi di un palazzo.

Le forze dell'ordine hanno stabilito la chiusura del marciapiede per evitare possibili danni o pericoli per i passanti.

Ora spetterà al condominio provvedere alla sistemazione dei terrazzi che, come si vede dalle foto, sono a dir poco ammalorati.