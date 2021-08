Violento scontro tra due auto questo pomeriggio a Imperia, all'incrocio tra il lungomare Vespucci e via DelBecchi.

Ingenti i danni alle due vetture mentre, per fortuna, gli occupanti non non hanno riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza le due vetture coinvolte. Presente anche il 118 per le cure ai feriti.