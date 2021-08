Taggia: prorogati i parcheggi per i 'vaccinandi' di fronte alla stazione, rimarrà anche il 'drive trough'?

Resterà quasi certamente attivo almeno fino al 31 dicembre prossimo il centro vaccinale ‘drive trough’ e quello della stazione, rispettiva sul piazzale antistante lo scalo e all’interno dello stesso a Taggia. La conferma, in questo caso, non arriva dal settore sanitario della nostra provincia o dalla Regione, ma dal Comune tabiese.

Il Sindaco, infatti, ha emanato un’ordinanza specifica che proroga la regolamentazione della sosta nei parcheggi di fronte alla stazione, con il sistema del disco orario, fino al 31 dicembre. Non è quindi da escludere che rimangano anche le strutture posizionate sul piazzale antistante, che sono state utilizzate per la vaccinazione in auto e moto. La proroga è fissata per ora al 31 dicembre, a conferma che la campagna vaccinale proseguirà.

Nei mesi scorsi, infatti, è stato più volte confermato da virologi e medici in genere, che i vaccini dovranno andare avanti ancora fino a raggiungere la cosiddetta ‘immunità di gregge’. E’ anche molto probabile che, chi si è vaccinato con le prime due dosi (o singola se Johnson) debba tornare a fare una nuova dose il prossimo anno.

Proprio per questo i centri vaccinali resteranno attivi nelle tre sedi ormai classiche per la nostra provincia (Camporosso, Imperia e Taggia) come tra l’altro più volte annunciate. Proprio per questo nel capoluogo tabiese si sono portati avanti, prorogando i parcheggi di fronte alla stazione per chi andrà a vaccinarsi, almeno fino al 31 dicembre.