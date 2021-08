Sanremo: portafoglio smarrito in zona borgo Tinasso, l'appello di un lettore

Un lettore si rivolge alla nostra redazione per ritrovare un portafoglio smarrito in zona Borgo Tinasso, in una strada adiacente il golf. Si tratta di un portafoglio marrone con all'interno la carta di identità e il codice fiscale di un 88enne.

Chi avesse notizie in merito può contattare la redazione o le forze dell'ordine.