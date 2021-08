CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 13 agosto 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THE SUICIDE SQUAD – ore 17.15 - 20.45 – di James Gunn - con Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jared Leto – Azione/Avventura/Fantasy - "Belle Reve è la prigione con un record molto particolare: quello del tasso di mortalità più alto degli Stati Uniti. Qui sono rinchiusi i peggiori supercriminali, ed è qui che Amanda Waller ‘recluta’ i suoi agenti per la speciale Task Force dove le missioni suicide sono all'ordine del giorno. Sotto il comando del colonnello Rick Flag, i supercriminali Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn, si recano sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FREE GUY - EROE PER GIOCO – ore 17.30 - 21.30 – di Shawn Levy - con Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery – Azione/Avventura/Commedia - "Un impiegato di banca scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio... prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- JUNGLE CRUISE – ore 17.20 - 21.15 – di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons - Avventura - "Lily, una ricercatrice londinese, parte per la foresta amazzonica e ingaggia Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata. Lily è alla ricerca di un antico albero dalle straordinarie qualità curative. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- I CROODS 2 – ore 17.15 - 21.00 – di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel Crawford con le voci di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani – Animazione/Avventura - "La famiglia preistorica dei Croods è riuscita a sopravvivere alla fine del mondo, affrontando innumerevoli pericoli e disastri, sfuggendo ad enormi animali preistorici e abbandonando la sicurezza della loro caverna. Adesso però si troveranno di fronte alla sfida più ardua di tutte: l'incontro con un'altra famiglia, i Superior. Dopo aver trovato un luogo paradisiaco dove mettere radici, i Croods incontrano i Superior che sembrano essere a tutti gli effetti un gradino più in alto sulla scala evolutiva. Le tensioni sono forti e sembra che non ci sia modo di trovare un terreno di incontro, fino a quando una nuova minaccia spingerà le due famiglie a unirsi contro il destino…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- LA CASA IN FONDO AL LAGO – ore 17.40 - 20.40 – di Alexandre Bustillo, Julien Maury - con James Jagger, Camille Rowe, Eric Savin - Thriller - "Tina e Ben sono una coppia di giovani youtuber specializzati in video di esplorazione subacquea. Durante le immersioni in un remoto lago francese, scoprono una casa sommersa in acque profonde. Quella che inizialmente era una scoperta unica si trasforma presto in un incubo quando capiscono che la casa era teatro di crimini atroci. Intrappolati, con le loro riserve di ossigeno che cadono pericolosamente, Tina e Ben si rendono conto che il peggio deve ancora venire: non sono soli in casa…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO – ore 17.00 – di Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen - Animazione - "Il perfido principe della jungla Mago Kahn ha finalmente ottenuto il diamante magico che, secondo la leggenda, è in grado di esaudire ogni desiderio quando viene esposto alla luce della luna piena. La gioia però dura poco: Marco, un ragazzino sveglio, orfano e senzatetto, riesce a rubare il diamante allo scopo di concedersi finalmente un buon pasto caldo. Intanto, Pinky, il più giovane pirata mai esistito, si gode giorni tranquilli insieme alla sua amica Veronica che, al contrario, sogna di vivere avventurose esperienze. L'occasione arriva inaspettatamente quando Capitan Sciabola, uno dei più grandi pirati dei Sette Mari, irrompe nella vita dei ragazzi per portarli con sé alla ricerca del diamante tanto bramato. Ognuno di loro ha una ragione diversa per volersene impossessare. Comincia così una corsa ricca di colpi di scena per mettere le mani sul prezioso diamante magico…”

Voto della critica: **

- MARX PUO’ ASPETTARE – ore 20.30 – di Marco Bellocchio - con Marco Bellocchio - Documentario - "Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello gemello Camillo, morto suicida il 27 dicembre del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. Una storia totalmente autobiografica, ma che vuole essere ‘universale’: una riflessione sul dolore dei sopravvissuti, ma soprattutto sulla volontà di nascondere la verità alla madre, convinti che altrimenti non avrebbe sopportato la tragedia…”

Voto della critica: ****

Cinema all'aperto in Piazza Borea D'Olmo

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- CRUDELIA – ore 21.30 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL CATTIVO POETA – ore 21.00 – di Gianluca Jodice - con Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi - Biografico - "1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l'Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d'Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere... Già, perché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata carriera…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it