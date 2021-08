Taggia: Terra di Confine ha salvato il cane nel torrente, "Argentina dovrà essere curata e riabilitata" (Foto)

Lieto fine per la cagnolina che da oltre 2 mesi bivaccava nel torrente Argentina a Taggia. La vicenda ha tenuto banco sui social: lei sembrava imprendibile, non si voleva far avvicinare da nessuno a parte i suoi amici a 4 zampe e delle gabbie posizionate non ne voleva sentire parlare.

Alla fine con tanta pazienza ed esperienza il cane si è fatto catturare. "Non è stato per niente facile - ci racconta Sabina Camarda, presidente della associazione Terra di Confine che ha coordinato l'azione di cattura - Argentina, così è stata ribattezzata, non sta benissimo. E' apparsa fisicamente e psicologicamente provata. C'è voluta tuta la nostra esperienza. Non voleva farsi avvicinare da nessuno. Questo e altri comportamenti sono segnali che in passato deve essere stata maltrattata da qualcuno".

In queste ore, il precedente proprietario, Luca Ruggieri che due mesi fa aveva ottenuto l'affidamento dal canile, ha firmato per passare la custodia del cane a Terra di Confine. Argentina, è un cane che ha dei problemi e quindi il suo padrone, in modo responsabile ha preferito offrirle un futuro migliore. Lui è stato il primo a chiedere aiuto e dare l'allarme per l'animale sparito nel torrente, oltre a partecipare alle ricerche. Ora grazie a questo passaggio Argentina viene affidata all'associazione di Taggia che si occupa della riabilitazione degli animali maltrattati.

"E' stato un lavoro impegnativo, c'è chi ha rubato le prime gabbie posizionate e poi in molti si sono messi a portarle da mangiare. - spiega Sabina Camarda - Questi comportamenti hanno rallentato notevolmente le operazioni di cattura. Il rischio concreto era di non riuscire a prenderla e di trovarsi di fronte alla stessa terribile fine fatta dal jack russel travolto dal torrente alcuni mesi fa. Per salvare Argentina si è creato un grande gruppo di volontari. Ci tengo a ringraziare tutte queste persone che si sono impegnate per il salvataggio della cagnolina, con segnalazioni puntuali, presidiando la zona della gabbia ed evitando alla gente di portarle altro cibo. Un grazie in particolare a Gianni Calvi della Polizia Provinciale che ci ha dato un importante aiuto in questi mesi".