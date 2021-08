Imperia: proseguono le ricerche di Shanga il cocker smarrito sull'autostrada, l'appello delle volontarie

Alcune volontarie della nostra provincia stanno proseguendo le ricerche di Sangha, un cane cocker di color beige chiaro di 11 anni, smarrito il 29 luglio alle 18.30 in autostrada, alla stazione di servizio di Conioli Sud, in direzione.

Al momento della scomparsa aveva un collare rosso, ha microchip francese e ha la coda mozzata. Era stato tosato da poco mentre ora il pelo potrebbe essere ricresciuto. Era stato segnalato ad Arma di Taggia e anche al guinzaglio a Imperia.

Chiunque abbia visto Sangha o se qualcuno lo ha preso mettendolo in salvo pensando che sia stato abbandonato, le volontarie che lo stanno cercando ci scrivono per dire che non e così perche ha una famiglia che lo attende. Chi lo avesse visto può chiamare Sabina 3490546480, Alessandra 3274395426 o Henri +33685139897. Prevista una ricompensa.