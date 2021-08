Sovraffollamento dei Pronto Soccorso di Sanremo e Imperia: oggi l'incontro tra Asl1 e sindacati

Si è svolto oggi un incontro tra Asl1 e rappresentanti sindacali relativo alle problematiche del Pronto Soccorso ed al sovraffollamento nel periodo estivo.

La direzione ha condiviso tutte le iniziative attuate per il miglior funzionamento dei servizi di emergenza-urgenza, nonostante le oggettive problematiche gestionali ed organizzative correlate all’emergenza pandemica tutt’ora in corso, e alle difficoltà oggettiva di reclutare personale sanitario aggiuntivo.



Per far fronte all’incremento notevole di pazienti che accedono alle strutture di emergenza, la direzione aziendale aveva già provveduto a un potenziamento degli organici dei servizi di Pronto Soccorso di Imperia e Sanremo, con particolare riguardo al fine settimana di Ferragosto. In merito ad altre problematiche di carattere strutturale condivise con le sigle sindacali, l’azienda ha manifestato piena disponibilità ad effettuare incontri con il personale sia dell’area del comparto che dell’area della dirigenza medica, ai fini del miglioramento del servizio.

“L’azienda è consapevole che le misure adottate debbano però essere supportate da un utilizzo appropriato delle strutture di Pronto Soccorso; si ricorda infatti che, per le problematiche che non denotano carattere di urgenza-emergenza, è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia, al pediatra di libera scelta o al servizio di guardia medica” concludono da Asl1.