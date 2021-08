Diano Marina: famiglie senza acqua, una turista "Basta con il silenzio delle istituzioni! Dobbiamo tornare a casa?"

Ancora disservizi legati al servizio idrico su Diano Marina dove sono in molti a lamentare l'assenza di acqua. In particolare il problema riguarda la zona di Sant'Anna e Capo Berta.

Una testimonianza di quanto sta accadendo ci arriva da una turista in vacanza nella città degli aranci che si chiede se di fronte al silenzio delle istituzioni su questo problema lei e la sua famiglia non debbano ritornare a casa, interrompendo la vacanza.



Ecco che cosa ci ha raccontato Clarissa Ceriotti: "Puntualmente ogni anno ad agosto la zona di Sant’Anna e tutto il Capo Berta rimane senza acqua. Da ieri notte alle 4 che siamo completamente senza un filo d’acqua. L’hanno lasciata scorrere dalle 20 alle ore 21 scendendo piena di terra e di colore giallo e poi stop".

"La rabbia viene dal fatto che nessuno da Rivieracqua al Comune di Diano Marina risponde alle nostre richieste di chiarimenti. E noi rimaniamo così in cinque in casa con due bambini impossibilitati ad andare in bagno, lavare e cucinare e con le temperature calde di questi giorni il disagio sta aumentando costretti a lavarci con bottiglie di acqua minerale".



"Ora, noi paghiamo bollette salate a Rivieracqua e questi sono i servizi che offrono da anni ormai? Avere i servizi basilari è diritto del cittadino e una cittadina turistica come Diano Marina deve assolutamente provvedere a fare avere al turismo che la fa vivere servizi all’altezza e sopratutto dare spiegazioni su cosa sta succedendo. Soprattutto qui in riviera e a Diano Marina in particolare dove i prezzi sono raddoppiati su tutto. Spero che leggendo questa denuncia qualche funzionario o addetto ci sappia dire cosa dobbiamo fare: se rientrare a casa o continuare le nostre vacanze a Diano Marina".