Sanremo: rifatto il passaggio pedonale sull'Aurelia alla Vesca, lettore ringrazia il Sindaco Biancheri

Un nostro lettore, Enzo D’Agostino, ci ha scritto per ringraziare il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri:

“Insieme ai residenti del quartiere La Vesca con i responsabili del vivaio Longo, voglio ringraziarla per il suo impegno personale del rifacimento delle strisce pedonali. Il rifacimento delle strisce in quella zona e competenza dell'Anas. Dopo svariati solleciti da parte del comune, mai si erano presi la briga di togliere il pericolo per noi cittadini. Solo dopo un mio colloquio con il sindaco ed assumendosi la responsabilità. Il lavoro e stato fatto. Grazie ancora Sindaco Biancheri”.